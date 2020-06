Mit Elternbeiträgen und Gebühren für Kita- und Hortkinder in Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigt sich der Wachenheimer Stadtrat am Dienstag, 19.30 Uhr, in der Stadthalle.

Die städtische Kita „Pusteblume“ wurde wegen eines akuten Corona-Falls am 5. März, also noch vor dem allgemeinen Lockdown geschlossen. Der Hort war ab dem 9. März zu. Der Landkreis Bad Dürkheim hat aufgrund der geschlossenen Einrichtungen beschlossen, die angefallenen Beiträge für die Monate April und Mai voll zu übernehmen. Für den Hort in Wachenheim sind das pro Monat jeweils 9800 Euro, für die Krippe rund 1700 Euro. Den Eltern wurden die Beträge durch die Verwaltung erstattet oder nicht berechnet und die Festsetzung der Elternbeiträge ausgesetzt, bis der reguläre Betrieb wieder beginnt.

Seit Mai sind nun wieder mehr Kinder in der Betreuung, und es nehmen auch wieder Kinder am Mittagessen teil. Ab Juni startete ein eingeschränkter Regelbetrieb, das heißt, dass noch nicht alle Kinder gleichzeitig kommen dürfen. Kinder, die regelmäßig in die Kita gehen, zahlen die Mittagessenspauschale. Kinder, die unregelmäßig die Einrichtung besuchen, zahlen pro Mahlzeit. Vor diesem Hintergrund soll für Krippe und Hort künftig folgende Regelung gelten: Besucht ein Kind die Einrichtung nur einen Tag, wird der volle Monatsbeitrag erhoben. Nur dann, wenn der Träger das Kind nicht aufnehmen kann, übernimmt – vorerst für Juni – der Landkreis den Beitrag.

Daneben muss der Rat Aufträge für das Betriebsgebäude der Stadtwerke „Am Alten Galgen“ vergeben. Außerdem soll er die Pfalzwerke AG mit der Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer Schnell-Ladesäule für gut 25.000 Euro beauftragen. Weitere Themen: der Bebauungsplan „Am Schwabenbach“ und Tonaufzeichnungen der Ratssitzungen. mkö