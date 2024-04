Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gerolsheimer Kindertagesstätte Naseweis platzt aus allen Nähten. Die aktuelle Betriebserlaubnis für die Betreuung von 80 Kindern läuft im Sommer aus, eine neue Erlaubnis wurde zunächst abgelehnt. Aus Mangel an Alternativen will die Ortsgemeinde deshalb in das katholische Pfarrheim ausweichen. Das fiele künftig als Mietraum für private Feiern weg.

14-mal Ja. So sah das Ergebnis der Abstimmung im Gemeinderat Gerolsheim zu Beginn des Jahres über das „vorübergehende Ausweichquartier“ der Kindertagesstätte