Kirk Bauer (52) lebt seit 2009 in Deidesheim. Der zweifache Vater stammt aus dem saarländischen Losheim am See. Der Diplom-Ingenieur für Weinbau und Getränketechnologie (FH) ist seit 2005 mit seinem Unternehmen Kirks Total Wine (KTW) international in der Weinberatung und im Vertrieb für oenologische Produkte und technische Ausstattung mit dem Schwerpunkt auf Holzfässer aktiv. Zuvor leitete Bauer die Vertriebsniederlassung des kalifornischen Weinerzeugers Robert Mondavi und war als Redakteur der Fachzeitschrift Weinwirtschaft beim Meininger Verlag in Neustadt tätig. Dort etablierte er die Verkostungsabteilung – auch für den Großen Internationale Weinpreis Mundus Vini, dessen Vorstandsmitglied er seit 2019 ist. Bauer ist Mitglied im Bund Deutscher Oenologen und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Bereich internationale Weinprämierungen.