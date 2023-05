Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trauben ernten und Saft herstellen, das hat zwei Kita-und Schulkindergruppen in dieser Woche im Heimatmuseum viel Spaß gemacht. Sowohl der Hof als auch der eigene Garten boten genügend „Material“, so dass am Ende die Jüngsten mit der Rebschere selbst loslegen durften.

Mit großer Freude machten sich am Donnerstag 23 Vorschulkinder der katholischen Kita St. Elisabeth auf den Weg zum Ältesten Haus. Die „Kinderwinzer“ erwiesen sich als bestens