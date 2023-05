Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Wachenheim kauft weitere zwölf mobile Luftfiltergeräte, um in Zeiten von Corona für gesünderes Raumklima sorgen zu können. Außerdem befasste sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag auch mit Investitionen ins Straßennetz, der Erweiterung der Kita „Pusteblume“ und der Postfiliale in Wachenheim.

Seit Februar sorgen in der Kita „Pusteblume“ sogenannte Mobillüfter in jedem Raum für bessere Luft, angeschafft wurden sie vom Kita-Förderverein.