Am 1. September tritt Moritz Fuchs die Stelle als Kaplan in der Pfarrei Heilige Klara von Assisi an. Der 34-jährige Theologe ist dann für die katholischen Gemeinden in Haßloch und Böhl-Iggelheim zuständig.

Der neue Seelsorger zeigt sich weltoffen zu theologischen Fragen der katholischen Kirche. „Ich kann mir Frauen als Priesterinnen vorstellen, sie haben insbesondere Erfahrungen im Familienleben