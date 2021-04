Für die Sanierung des Kaisergartenbrunnens, der seit einiger Zeit undicht ist, gibt es zwei Möglichkeiten: die Sanierung im alten Bestand oder die Ersetzung des Brunnens durch einen kleineren. Das sagte Deidesheims Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) nach einer Sitzung des Bauausschusses. Der Verwaltung werde empfohlen, für beide Varianten die voraussichtlichen Kosten zu ermitteln. Bereits vor zwei Jahren war bekanntgeworden, dass der Wasserverbrauch des Brunnens sich in zehn Jahren verzehnfacht hatte. Die Verwaltung hat sich wegen der Sanierung auch schon beraten lassen. Demzufolge müssen das Pflaster ausgebaut und der Unterbau erneuert werden.

Die Ursache für die undichten Stellen seien Wurzeln, sagte Dörr. Der Untergrund müsse in jedem Fall erneuert werden, unabhängig von der gewählten Variante. Wasser und Strom müssten neu angebunden werden. Im Ausschuss sei die Tendenz zu erkennen gewesen, den Brunnen in seiner bisherigen Form wieder aufzubauen. „Es ist ein Kunstwerk, das wir gerne erhalten möchten“, so Dörr. Ob die Variante teurer ist, sei noch unklar. Schließlich würden die Sandsteinblöcke ja wiederverwendet.

Dörr betonte, dass ansonsten alle Brunnen in Deidesheim in Ordnung und in Betrieb seien. Lediglich der Brunnen vor dem Bürgerhospital sei noch nicht wieder eingeschaltet, er sei aber nicht defekt. Außer Betrieb sei lediglich der Zyriakusbrunnen.