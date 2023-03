Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Februar 1972 hat Inge Krebs angefangen, die RHEINPFALZ in Wachenheim auszutragen. Sie tut das bis zum heutigen Tag. 50 Jahre lang an sechs Tagen der Woche vor vier Uhr morgens aufstehen und bei Wind und Wetter die Zeitung in den Briefkasten der Abonnenten stecken, darüber ist Inge Krebs inzwischen knapp 83 Jahre alt geworden.

Inge Krebs’ Revier ist das westliche Wachenheim. Hier verteilt sie etwa 120 Tageszeitungen und Fremdausgaben auf ihrem rund drei Kilometer langen Fußmarsch. Die 83-Jährige liebt ihre Arbeit,