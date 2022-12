In der Ortsdurchfahrt von Bobenheim am Berg sollen Autofahrer künftig höchstens 30 Stundenkilometer fahren dürfen. Das letzte Wort haben aber andere.

Beantragt hatten das Tempo-30-Limit die Fraktionen von CDU und SPD im Bobenheimer Ortsgemeinderat. Das unterstützten in der Sitzung am Mittwoch auch alle anderen Politiker. Die Forderung richtet sich an den Landesbetrieb Mobilität (LBM), der für die Landesstraße 517 zuständig ist, und an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Freinsheim als Verkehrsbehörde.

In der Kleinkarlbacher Straße und der Weisenheimer Straße – so heißt die L517 innerhalb von Bobenheim am Berg – sei teils kein Bürgersteig vorhanden und dort, wo es einen Gehweg gibt, sei der so schmal, dass man nicht einmal mit einem Kind an der Hand laufen könne, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Dietrich Briese. Die Situation sei für Fußgänger gefährlich, besonders aber für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen. Er argumentierte, dass die Gefahr verringert werden könnte, wenn in der Ortsdurchfahrt nur noch Tempo 30 gefahren werde.

Bushaltestelle problematisch

Die Bushaltestelle nannte die Ortsbeigeordnete Maria Schwarze-Kaufmann (SPD) als besonderen Gefahrenpunkt. Eltern würden die Kinder nicht allein auf den Schulbus warten lassen, da dies auf dem schmalen Bürgersteig zu gefährlich sei.

Mehrere Ratsmitglieder erinnerten daran, dass schon mehrfach Anträge für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt gestellt, aber immer abgelehnt worden seien. Es habe keinen Sinn, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen, sagte Peter Barghoorn (FWG). Michaela Förster-Fischer (CDU) erklärte, die Ablehnung sei immer damit begründet worden, dass auf Landesstraßen kein Tempo 30 zulässig sei. Inzwischen gelte aber in vielen Orten auf Landesstraßen Tempo 30. Bei dieser Frage habe es ein Umdenken beim Landesbetrieb Mobilität gegeben, erläuterten Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) und Briese.

Auch die Verbandsgemeindeverwaltung müsse die Forderung unterstützen, fand Briese. Barghoorn regte an, abzuwarten und die Tempobeschränkung mit der geplanten Umgestaltung der Bushaltestelle zu verbinden. Leist verwies darauf, dass diese Umgestaltung noch einige Zeit dauern werde.