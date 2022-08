Die Feierlichkeiten zum 50-Jährigen des TC Wachenheim 2021 waren ein voller Erfolg. Daher beschloss der Verein, vom Erlös 750 Euro an den von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark getroffenen HTC Bad Neuenahr zu spenden. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Ingelheim wurde der Scheck nun übergeben.

Eigentlich hätten die Meisterschaften auf dem Gelände des Hockey- und Tennisclubs stattfinden sollen, was aktuell jedoch undenkbar ist. Der Verein befindet sich zurzeit im Wiederaufbau. Obwohl das Clubhaus langsam wieder Formen annimmt, sind dort bespielbare Plätze noch weit entfernt. Mit den 750 Euro wollen die Wachenheimer die HTC-Jugendarbeit unterstützen.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung ließ der Vorsitzende des Tennisclubs Wachenheim, Rüdiger Göbel, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren: Neben dem 50. Jubiläum prägte Corona einmal mehr das Vereinsleben, so wurde die Medenrunde in vereinfachter Form ausgetragen und es gab keine Auf- und Absteiger. Neben dem sportlichen Engagement in den unterschiedlichen Ligen hob er den Einsatz der TC-Mitglieder rund um das Jubiläumsfest hervor: Die Ehrung der Gründungsmitglieder, die Livemusik mit der Band Fresh Water, DJ Jörg und der Ausschank auf der Piratenschiff-Wiese am Schwimmbad seien alle Teil des rundum gelungenen Festes gewesen. Bei 155 zahlenden Vereinsmitgliedern seien solche Veranstaltungen sehr förderlich, um die laufenden Kosten zu decken, ergänzte Kassenwartin Karolina Schmitt.

Neue Blenden für Sponsoren

Sportwart Tanguy Le Cocguic berichtete von einer wieder ernsthaften Medenrunde 2022. Die Damen 50 erreichten ihm zufolge in der Pfalzliga einen guten dritten Platz. Die Damen 55 traten in der starken Pfalzliga an, da es keine A-Klasse in dieser Altersklasse gibt. Einen guten dritten Platz erreichten auch die Damen 55 Doppel in der Pfalzliga. Die Herren 40 I wurden in der Pfalzliga Vorletzte, während die Herren 40 II in der B-Klasse Dritte wurden. Auch die U18 Spielgemeinschaft Wachenheim/Friedelsheim habe sich mit dem dritten Platz gut geschlagen. Mitte September sei eine Clubmeisterschaft als Saisonabschlussturnier geplant. Seine Plätze werde der TC Wachenheim ab dem Frühjahr 2023 selbst instandsetzen, die bisher damit beauftragte Firma stehe dann beratend zur Seite. Daneben möchte der Verein eine neue Schlüsselanlage anschaffen. Zudem hat sich der Tennisclub ein Konzept überlegt, mit dem er Sponsoren gewinnen will. So sollen die Zäune neue Tennisblenden erhalten, auf denen sich etwaige Sponsoren mit ihrem Logo-Druck in den kommenden Jahren präsentieren können. Weitere Informationen dazu werden auf der Webseite bereitgestellt. Zudem wird sich der Verein am Weinfest vom 23. bis 25. September mit einem Stand am Brunnen vor der Kirche beteiligen.