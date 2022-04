Nach zwei Jahren Pause wird es wieder gruselig am Wachenheimer Hexenstein auf dem Mittelberg gegenüber der Wachtenburg: Zum nunmehr 18. Mal lädt die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) am Samstag, 30. April, um 17 Uhr, Jung und Alt dorthin zum Hexenspektakel ein. Besucher sollten Taschenlampe und Schoppengläser nicht vergessen.

Coronabedingt konnte die Veranstaltung die vergangenen beiden Jahre nicht stattfinden. Der Hexenstein ist für „Nicht-Hexen“ über verschiedene ausgeschilderte Wegstrecken zu erreichen, zum Beispiel über die Mittelbergstraße. Bereits um 16 Uhr startet beim Kinderspielplatz am Eingang zum Poppental eine geführte Wanderung hinauf zum Veranstaltungsort.

Oben angekommen erwartet die Gäste, die auch gern in Hexenverkleidung auf dem Besen nach oben reiten können, ein abwechslungsreiches Programm. Neben Baumklettereien, Balancieren auf der zwischen den Bäumen gespannten Slackline und vielen anderen Geschicklichkeitsspielen wird auch Kinderschminken und Steinebemalen angeboten.

„Nach der langen Pause wird das bestimmt wieder eine runde Sache am Hexenstein“, freut sich Kurt Bier vom PWV, der dabei vor allem an den atemberaubenden Hexentanz der Hexenstein-Hexen denkt, der bei Einbruch der Dunkelheit die Besucher in seinen Bann ziehen wird. Dabei dürfe man gespannt sein, wie die Hexen, die auch nicht jünger geworden seien, die zweijährige Pause ohne Flugbewegungen auf dem Hexenbesen weggesteckt haben. Für das leibliche Wohl der großen und kleinen Hexen und ihrer Begleiter wird in bewährter Weise das Team der Ortsgruppe sorgen, indem es Bratwürste und Getränke feilbietet. Die Besucher werden gebeten, für die Getränke eigene Schoppengläser mitzubringen.

Wenn das Spektakel vorüber ist und die Hexen wieder in alle vier Himmelsrichtungen entschwunden sind, sollten Fußgänger eine Laterne oder eine Taschenlampe im Gepäck haben, um auf dem Rückweg wieder wohlbehalten im Tal anzukommen.

Mehr über die Geschichte der „Hexenkäth“ zum Hexenstein unter „Wissenswertes“ auf www.pwv-wachenheim.