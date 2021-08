Mit etwa 973.000 Euro Einnahmen aus der Einkommenssteuer hatte die Gemeinde Elmstein in ihrem Haushalt 2020 gerechnet. Im Nachtragshaushalt, den der Rat am Donnerstag beschloss, sind knapp 100.000 Euro weniger veranschlagt. Trotzdem verringert sich das Defizit von knapp 592.000 Euro auf etwa 451.000 Euro.

„100.000 Euro, das ist eine gewichtige Zahl“, sagte SPD-Fraktionssprecher Heinz Werner Gabler. Der Betrag mache deutlich, wie stark viele Elmsteiner von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen seien, so SWG-Fraktionssprecher Stefan Herter. Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) äußerte die Befürchtung, dass auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch weniger werden. Diese ist mit 310.000 Euro in Elmstein ohnehin nicht allzu hoch. Es sei richtig gewesen, zu Beginn des Jahres die Grundsteuer anzuheben, denn sonst wäre die Einkommenssituation der Gemeinde noch schlechter, sagte Gabler. Die Erhöhung bringt rund 33.500 Euro mehr, damit fließen durch die Grundsteuer etwa 312.000 Euro in die Kasse der Gemeinde. Zur Verringerung des Defizits beigetragen hat unter anderem, dass die Gemeinde für den Glasfaserausbau nur 20.000 Euro und nicht, wie erwartet, 110.000 Euro, zahlen muss. Auch wurden 60.000 Euro weniger für den Unterhalt der Infrastruktur ausgegeben und vom Land gibt es einen Zuschuss von 27.000 Euro für Zinszahlungen.

Veränderungen bei Investitionen

Veränderungen sind auch bei den Investitionen zu verzeichnen. So mussten 242.000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen in den Haushalt eingestellt werden, die Sanierung der Möllbachbrücke wurde um 50.000 Euro teurer und für die Erneuerung der Fenster am Elmsteiner Mehrzweckhaus überweist das Land 111.000 Euro. Zum Jahresende hat die Gemeinde ein negatives Eigenkapital von knapp 3,2 Millionen Euro und Schulden von 8,6 Millionen Euro.