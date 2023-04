Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frische Milch auf Knopfdruck – die gibt es jetzt auch in Haßloch. An der neuen Zapfstelle bei Edeka Stiegler fließt seit Mittwoch Kuhmilch aus dem westpfälzischen Albessen. Geliefert wird sie von „Bauer Brassel“, der vor knapp drei Jahren unter dem Eindruck des niedrigen Milchpreises begann, die Milch seiner Kühe zusätzlich an Automaten zu vermarkten.

Jörg Brassel expandiert mit seiner Milch-Zapfstellen-Idee. Zuletzt unterhielt er acht Automaten im Kreis Kusel sowie in Kaiserslautern, Ramstein-Miesenbach, Homburg und Baumholder.