Der 1. Fischerverein Haßloch richtet an Karfreitag ein Fischessen am Wehlachweiher aus. Beginn ist um 10 Uhr, das Ende ist gegen 18 Uhr vorgesehen, wie der Verein in einer Pressemitteilung mitteilt. Auf der Speisekarte stehen unter anderem gebackene Fischfilets, darunter Zander- und Rotbarschfilet, mit Kartoffelsalat sowie Calamaris, Pommes frites sowie Herings- und Lachsbrötchen. Außerdem wird eine Champignonpfanne mit Knoblauchdip angeboten. Alle Speisen sind auch zum Mitnehmen erhältlich; dafür sollen eigene Behältnisse mitgebracht werden. Der Fassbieranstich durch die Vorstandschaft ist für 10 Uhr angekündigt, ab 10.30 Uhr sollen die ersten gebackenen Fische ausgegeben werden. Zusätzlich gibt es Kaffee und Kuchen sowie Waffeln. Für die Veranstaltung stehen ein Festzelt und eine feste Überdachung zur Verfügung. Das Fischessen findet am Freitag, 3. April, statt. Der Verein weist zudem auf ein Sommernachtsfest hin, das am Freitag und Samstag, 15. und 16. August, ebenfalls am Wehlachweiher geplant ist.