Céphas Kosi Bansah ist König der Hohoe Gbi Traditional Ghana, Besitzer einer Autowerkstatt in Ludwigshafen und stets im Hilfseinsatz für sein Volk. Aktuell sammelt er Fahrradspenden für seine Untertanen und lässt dem Dürkheimer Bürgermeister eine besondere Ehre zuteil werden.

Fahrräder, die er dann nach Ghana verschifft, damit die Menschen dort ein zuverlässiges und nachhaltiges Fortbewegungsmittel haben, sammelt König Bansah schon seit vielen Jahren in Deutschland. Die Stadt Bad Dürkheim möchte diese Aktion jetzt auch unterstützen und bittet die Bürger, ihre Keller, Garagen oder Gartenhäuschen nach ungenutzten Fahrrädern zu durchforsten.

Die gespendeten Fahrräder werden am Rad-Aktionstag, der am Stadtfest-Sonntag, 29. Mai, stattfindet, versteigert. Willkommen sind auch brauchbare Fahrradschläuche, Helme oder Flickzeug. Geeignete Fundfahrräder, die länger als sechs Monate im Fundbüro sind und bis zum 27. Mai nicht von ihren Eigentümern abgeholt worden sind, werden ebenfalls bei der Versteigerung angeboten. Der Erlös und die übrig gebliebenen Fahrräder werden an den „König Bansah Ghana Förderverein“ übergeben.

Eine Medaille von der Hoheit

Anlässlich seines 30. Regierungsjubiläums verleiht König Bansah eine eigens für diesen Anlass entworfene Königliche Jubiläumsmedaille an drei Bürgermeister in der Metropolregion Rhein-Neckar. Einer davon ist Bürgermeister Christoph Glogger. Bei den beiden anderen handelt es sich um Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Gestiftet haben sie der Kronrat und die Ordens-Kanzlei seiner Majestät. Verliehen wird sie an tatkräftige Unterstützer und Förderer der humanitären Hilfsprojekte des Königs. „Es ist mir eine große Ehre, dieses besondere Geschenk anzunehmen und seine Majestät im Rathaus unserer Kurstadt begrüßen zu dürfen“, freut sich Bürgermeister Glogger. Die Jubiläumsmedaille zeigt das Seitenporträt des Königs und rückwärtig das Mittlere Wappen des Königreiches.

Ehre auch dem König

Leer ist indes auch Bansah nicht ausgegangen. Bereits im Januar haben ihn die Stadt Bad Dürkheim und der Karnevalsverein „Grawler“ mit dem Orden Goldenen Winzer 2022 ausgezeichnet. Diese Ehre habe sich der mittlerweile 74-Jährige durch seine vielen Hilfsprojekte verdient, mit denen er von Ludwigshafen aus die Lebensbedingungen seines Volks im Osten Ghanas verbesserte, lautete die Begründung.

Spendenaktion

Wer Fahrräder oder Zubehör als Spende bei der Stadt Bad Dürkheim abgeben möchte, kann sich unter Telefon 06322 935-2133 oder per E-Mail an klimaschutz@bad-duerkheim.de zur Terminvereinbarung melden.