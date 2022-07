Für viele Eltern sind Kindergeburtstage mit viel Stress verbunden. Sandra Kneissler von „Grinsebacke-Events“ will hier helfen.

Vor ihrem Haus im Dürkheimer Weg in Wachenheim steht eine kunterbunte Hüpfburg, umgeben von kleinen weißen Tipi-Zelten. Das Arrangement im Vorgarten ist Programm, denn Sandra Kneissler schafft Erlebniswelten für Kinder. Bei Kindern und Jugendlichen ist die ausgebildete Erzieherin und ehemalige Grundschullehrerin ein bekanntes Gesicht, denn sie arbeitet in der Kita Haus des Kindes in Bad Dürkheim. Zusatzausbildungen als Kinder- und Jugend-Coach, Erlebnispädagogin sowie ein Sportexamen runden ihre Qualifikation ab. „Grinsebacke-Events“ bietet die Organisation von Kindergeburtstagen, Taufen, Baby-Shower-Partys und Kinderbespaßung bei Firmen-Events, auf Messen, Galas und vor allem Hochzeiten.

„Ich will die Eltern entlasten und Kinderaugen zum Leuchten bringen“, skizziert Sandra Kneissler ihre selbstgewählte Mission. Damit Familienfeste oder auch Firmen-Events für Gäste jedes Alters stressfrei und erlebnisreich werden, hat sich die Erlebnispädagogin mit der Hochzeitsplanerin Svenja Fischer zusammengetan. Damit sei sie bereits auf Promi-Hochzeiten von Instagram-Stars im Ausland im Einsatz gewesen, aber genauso bei den Nachbarn im Garten, erzählt die Eventmanagerin.

Auch Erinnerungstüten gibt’s

Die Palette reicht von der Auswahl des Themas auf Kundenwunsch, dem Basteln und Zusammenstellen der passenden Dekoration bis zu Aktionen wie Puppentheater, Schatzsuche, Spiel- und Bastelangeboten und Kinder-Disco. Auch Goodie-Bags (Erinnerungstüten) stellt sie gerne zusammen.

Wenn bei Hochzeiten die Großen bis in die Puppen feiern, gibt es auch für den Nachwuchs Programm: In selbst gebauten Tipis können die Kinder zur Ruhe kommen. Bei Entspannungsmusik und Vorlesegeschichten werden die kleinen Gäste bei einer Einsatzzeit von bis zu 14 Stunden schon mal bis 2 Uhr betreut.

Kinder nicht überreizen

Aktionen wie diese sind zeit- und personalaufwendig und sollen die Kinder nicht stressen oder überreizen. Deshalb empfiehlt Kneissler ihre Konzepte für bis zu zehn Kinder. Vor Ort ist sie im Zweier-Team in Aktion, zwei weitere Kolleginnen stehen auf Abruf bereit. Ihre Motto-Partys für bis zu zehn Kinder kosten zwischen 170 bis 290 Euro. Ein Nebengeschäftszweig sind der Verleih von Spielzeug und Hüpfburgen sowie der Verkauf und Verleih von Tipis.

Kontakt

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.grinsebacke-events.de.