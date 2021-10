Noch sind die Weinberge auf großer Fläche grün, wie hier der Ausblick von der Weinlage Fuchsmantel nach Süden zeigt. Doch viele Bäume und Sträucher haben schon die Vorreiterrolle in die kalten Monate hinein übernommen. An den Weg- und Straßenrändern zeigen sie sich in leuchtenden Herbstfarben. Bei sinkenden Temperaturen bauen die Laubgehölze ihr Blattgrün in kleinere Bestandteile ab. Neben dem Chlorophyll ziehen sie wertvolle Nährstoffe aus den Blättern zurück, um sie während der Winterzeit in Stamm und Wurzeln einzulagern. Ein Vorgang, an dessen farbigen Folgen wir uns jeden Herbst von neuem erfreuen können.