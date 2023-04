Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stracciatella, Schokolade, Vanille, Haselnuss oder Joghurt: Diese „Standardsorten“ sind auch in den Eisdielen in Bad Dürkheim, Freinsheim und Wachenheim nach wie vor die Verkaufsschlager. Die Inhaber berichten, welche Neuheiten sie anbieten und ob die Kugel Eis in diesem Jahr mehr kostet.

Von Anna Fäth

Alfonso Lumia, Besitzer des Eiscafés „Il Cappuccino“ in Bad Dürkheim, vertraut zwar auf die Lieblingssorten seiner Kunden, ergänzt sein Angebot