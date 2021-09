Während in der Nacht zum Mittwoch die Bewohner schliefen, ist ein Unbekannter zwischen 3.45 und 6.50 Uhr in ein Haus in der Dirmsteiner Hauptstraße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei betont, dass die Hausbewohner leichtsinnig gewesen seien.

Der Einbrecher sei von der rückwärtigen Seite des Anwesens durch ein nicht verschlossenes Nebengebäude in den Innenhof gelangt, wo er die Hauseingangstür unverschlossen fand. „Der Schlüssel hing außen im Schloss“, heißt es im Bericht der Beamten.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen bestätigt, dass die Anzahl der Wohnungseinbrüche in der Vorderpfalz seit August deutlich zugenommen hat, was für die Jahreszeit ungewöhnlich sei. Ungewöhnlich ist auch die Vielzahl nächtlicher Einbrüche trotz der Anwesenheit der Bewohner. Als die Serie solcher Taten im August im Leiningerland begann, ging die Polizei von einem Einzeltäter aus, der wohl die Gelegenheit offener Terrassentüren ergreife.

Die RHEINPFALZ-Anfrage, ob man das angesichts der vielen Fälle in der Vorderpfalz immer noch so einschätze oder ob vielleicht Einbrecherbanden mit höherer Risikobereitschaft unterwegs seien, lässt die Pressestelle des Präsidiums offen. Sie verweist auf eine erhöhte und sichtbare Polizeipräsenz in Wohngebieten, will zu weiteren polizeilichen Maßnahmen aber „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben machen.

Polizei gibt Tipps

Man sei sehr auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Verdächtige Wahrnehmungen sollten immer sofort der Polizei über den Notruf 110 mitgeteilt werden, so Polizeisprecher Thorsten Mischler. „Wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und sind stets ansprechbar.“

Mischler gibt diese Tipps der polizeilichen Kriminalprävention zum Schutz vor Einbrechern weiter: unbedingt die Tür abschließen, sobald man das Haus verlässt, keine Fenster, Balkon- und Terrassentüren offen oder gekippt lassen, den Hausschlüssel niemals draußen verstecken, bei Verlust des Schlüssels den Schließzylinder auswechseln, auf Fremde im Wohnquartier achten und keine Hinweise auf Abwesenheit hinterlassen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter.

Noch Fragen?

Weitere Hinweise finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de. Außerdem können sich Bürger kostenfrei von den Experten der Kriminalprävention Ludwigshafen in puncto Einbruchschutz beraten lassen.