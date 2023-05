Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die CDU-Fraktion in Haßloch bewegt derzeit, wie Spielplätze ausgestattet sind und attraktiver gestaltet werden können. Eine leere Pflasterfläche am Scheurebenweg wirft in diesem Zusammenhang Fragen auf. Warum die Gemeinde das vorerst so belassen will.

Im Januar hatte sich die Haßlocher CDU auf die Agenda geschrieben, sich künftig mit Nachdruck um die Spielplätze im Großdorf kümmern zu wollen: „Beschwerden, die