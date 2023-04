Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für eine zusätzliche Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge will die Verbandsgemeinde Wachenheim bis zum Jahresende pro Monat 1880 Euro ausgeben. Das stieß in einer Sitzung des Verbandsgemeinderats am Dienstag auf erbitterten Widerstand von Heike Dittrich (FWG).

Auf Vermittlung einer in Bad Dürkheim lebenden gebürtigen Ukrainerin seien die Malteser bereit, zweimal pro Woche für je fünf Stunden im Rathaus der Verbandsgemeinde ukrainische