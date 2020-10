Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Gönnheimer Haushalt aus? Das lässt sich der Ortsgemeinderat in der Sitzung am Mittwoch, 19.30 Uhr, in der TV-Halle erläutern.

Wegen der gravierenden Veränderungen durch die Corona-Pandemie auf die Steuerschätzungen für den Haushalt 2020 möchte der Rat erfahren, was aktuell Sache ist. Die Einkommenssteuer zum Beispiel wird sich wohl gegenüber dem Planansatz um etwa 120.000 Euro auf 996.000 Euro verringern. Zudem hatten die Finanzexperten im Rathaus der Verbandsgemeinde Wachenheim beim Erstellen des Haushalts 176.000 Euro an Gewerbesteuer vorgesehen. Aufgrund fehlender Umsätze liegt Gönnheim – Stand 12. Oktober – bei rund 55.000 Euro und damit 121.000 Euro unter dem Haushaltsansatz.

Nach überschlägiger Berechnung können mit der Ausgleichszahlung des Bundes und des Landes ungefähr die Hälfte der Verluste bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden, heißt es aus dem Fachbereich Finanzen der Verwaltung. Inwieweit der geplante Umlagebetrag für den Zweckverband Kindertagesstätte mit 110.000 Euro ausreicht, hängt auch davon ab, ob die Abrechnung der Personalkostenzuschüsse vom Kreis Bad Dürkheim für das Jahr 2019 noch in diesem Jahr vorgelegt wird.

Außerdem hat der Rat am Mittwoch die angenehme Aufgabe, Spenden von verschiedenen Sponsoren in Höhe von 3670 Euro für den „Gönnheimer Sommer“, ein Open-Air-Musikfestival auf dem Münchwiesenhof der Familie Theisen, anzunehmen.