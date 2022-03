Für jeden neuen Haßlocher Erdenbürger soll ein Baum auf der Gemarkung gepflanzt werden. Diesen Antrag, der in der nächsten Gemeinderatssitzung beraten werden soll, hat die CDU-Fraktion gestellt.

Damit werde nicht nur das Haßlocher Ortsbild grüner und freundlicher, sondern es könne auch einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Jedem Neugeborenen soll nach Vorstellung der CDU ein bestimmter Baum zugewiesen werden und ein Leben lang gewidmet bleiben. Damit werde auch die Bindung der Kinder zu ihrem Heimatort verstärkt. Die Kinder könnten sich später auch persönlich um „ihren“ Baum kümmern und ihn pflegen.

Den Eltern solle freigestellt bleiben, ob sie den Baum selbst einpflanzen wollen oder die Gemeinde dies für sie übernimmt und ihnen den jeweiligen Standort mitteilt. Gegen eine geringe Gebühr könne auch ein Namensschild am Baum angebracht werden. Das Standesamt solle dies künftig abklären, wenn ein neuer Erdenbürger beim Einwohnermeldeamt angemeldet wird. In Zusammenarbeit mit Revierleiter Julius Paffrath sollten Standorte und Baumarten abgestimmt werden. Die CDU stellt sich Obstbäume vor, „an deren Früchten sich die Kinder später erfreuen könnten“. Auch bereits ältere Kinder sollten auf Antrag die Chance haben, einen „eigenen“ Baum zu bekommen.

Die CDU beantragt, die Verwaltung damit zu beauftragen, in Zusammenarbeit mit dem Forst Flächen zu suchen und diese zu erschließen. Geprüft werden solle, wie die Baumpflanzungen finanziert werden und welche Kosten pro Jahr anfallen.

„Zukunftswäldchen“ entsteht schon

Ein „Zukunftswäldchen“ entsteht bereits im Bereich „Hintereck“: Zur Hochzeit, Kommunion oder zum Geburtstag kann man auf dem rund einen Hektar großen Areal im Haßlocher Wald ein Stück Natur verschenken. In diesem jetzt noch lichten Bereich sollen im Laufe der Jahre neue Bäume heranwachsen. Zuvor waren in den vergangenen 20 Jahren zwei Hochzeitswäldchen auf der Haßlocher Gemarkung entstanden, für die Baumgutscheine erworben und verschenkt werden konnten. Ab 2002 wurden nahe der Westrandstraße am Alten Neustadter Weg und ab 2007 im Bereich Füllerweg („Im Sang“) insgesamt über 200 Bäume gepflanzt.