In Meckenheim werden die Bushaltestellen in der Böhler Straße und in der Rödersheimer Straße barrierefrei ausgebaut. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen.

In beiden Straßen gibt es in beide Richtungen Haltepunkte, alle vier sollen barrierefrei werden. Der Ausbau ist Teil eines landesweiten Projektes, die Landesregierung fördert die Umbauarbeiten bis Ende 2022 mit bis zu 85 Prozent. In der Verbandsgemeinde Deidesheim werden nach Angaben der Verwaltung insgesamt acht Haltestellen mit 15 Haltepunkten ausgebaut.

Die geschätzten Kosten für die Bushaltestellen in der Ortsgemeinde Meckenheim werden mit 105.000 Euro angegeben. Laut Verwaltung liegt der Eigenkostenanteil der Gemeinde bei 16.000 Euro. Dieser Betrag soll im Haushalt für 2022 berücksichtigt werden.

Der Förderantrag wird über die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gestellt und muss dem Landesbetrieb Mobilität bis 30. September vorliegen. Der Bau wird nach Angaben der Verwaltung „wahrscheinlich im Frühjahr 2022“ realisiert.