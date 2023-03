Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Freunde des Bogenschießens gibt es in Ungstein einen neuen Anlaufpunkt. Bei dem Spezialisten Bogensportwelt gibt es ein breites Spektrum an Ausrüstung. Zur Eröffnung am Sonntag kam prominenter Besuch. Leiter der Niederlassung ist ein amtierender Europameister.

Thomas Stillmann ist amtierender Europameister im 3D-Bogensport. Er leitet die Niederlassung in der Philipp-Heinrich-Messer-Straße 5 in Ungstein, die zum Anlaufpunkt für Bogenschützen