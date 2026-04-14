Bei der Aktionswoche „Speedweek“ vom 13. bis 19. April hat die Polizei Haßloch am Montagnachmittag die Geschwindigkeit in der Rennbahnstraße in Höhe des Kindergartens überwacht. Zwischen 13.45 und 14.20 Uhr hätten sich dort alle gemessenen Autofahrer an die erlaubten 30 Stundenkilometer gehalten. In der Moltkestraße waren es zehn Fahrzeuge, die zwischen 14.30 und 15.45 Uhr schneller fuhren als 30. Drei Fahrer mussten 50 Euro bezahlen, weil sie mit jeweils 41 Stundenkilometern unterwegs waren. Die Polizei Haßloch hat weitere Laserkontrollen angekündigt.