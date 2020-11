Die Corona-Pandemie beschäftigt auch die offene Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Wachenheim nachhaltig. Die Ellerstadter Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) wurde in der Mitgliederversammlung des Trägervereins Jugendarbeit zur Stellvertreterin von Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) gewählt.

Mit den Schulen schlossen Mitte März auch die Jugendtreffs der Verbandsgemeinde Wachenheim. Der Jugendkulturtreff „De Saftlade“ in Wachenheim, der Jugendtreff „Klickklack“ in Ellerstadt – Leiterin ist jeweils Maria Baruck – und das Jugendzentrum Friedelsheim-Gönnheim (Leiter Oliver Heil) sind kommunale Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde. Schwerpunkte der Einrichtungen sind kreative Arbeiten mit Kindern, die Heranführung an neue Technologien (Computerkurse, Internet-Treff) sowie literarische Aktivitäten für alle Altersgruppen.

Einige der üblichen Aktivitäten wie beispielsweise Filmnächte können zurzeit immer noch nicht angeboten werden, da man hier die Hygienevorschriften nicht einhalten kann. Im Großen und Ganzen laufe die offene Jugendarbeit trotz der Umstände normal und gebe den Kindern und Jugendlichen ein kleines Stück Normalität zurück, hatten Baruck und Heil in ihrem gemeinsamen Bericht festgehalten.

Die Sommerferienprogramme konnten nach einer langen Phase der Unsicherheit stattfinden, berichteten Baruck und Heil – mit Auflagen und in viel kleineren Gruppen als in den Vorjahren. „De Saftlade“ gab im vorigen Jahr 2668 Euro für den laufenden Betrieb aus, 3500 Euro hatte man im Haushalt dafür vorgesehen, auch Ellerstadt und Friedelsheim/Gönnheim gaben weniger aus, als in den jeweiligen Gemeindehaushalten ausgewiesen.