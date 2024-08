Der Winzervierkampf war einer der Programmhöhepunkte der Gönnheimer Kerwe. Am Samstag traten sowohl Erwachsene als auch Kinder miteinander in den spaßigen Wettstreit, bei dem es sogar internationale Beteiligung gab.

„Das Wetter hat gut mitgespielt. Tagsüber hätten es durchaus etwas mehr Besucher sein können, aber da war es wohl doch zu heiß“, sagt Ratsmitglied Heike Ditrich (FWG), die im Kerwe-Organisationsteam ist. Sie freut sich besonders, dass viele Ehrenamtliche zu einer erfolgreichen Kerwe beigetragen haben. „Das zeichnet Gönnheim aus. Alle helfen mit, wenn es darum geht, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Die Kerwe ist somit ein Fest von Gönnheimern für Gönnheimer“, so Ditrich.

Amerikaner aus Kaiserslautern beim Wettbewerb

Der Spaß stand nicht nur an allen Festtagen im Mittelpunkt, sondern auch beim Winzervierkampf, bei dem am Samstag vier Paare bei den Erwachsenen und sechs Kinder-Paare an den Start gingen. Dabei waren dieses Mal sogar zwei Amerikaner aus Kaiserslautern. Für das Duo „Schorle Lovers“ hat sich die Anreise gelohnt, denn nach den Disziplinen Kistenlauf, Schoppen schleppen, Fässer rollen und Traktor schieben belegten May und Casey den zweiten Platz und gönnten sich eine Übernachtung in Gönnheim. Sieger wurde das Team Feuerwehr. Bei den Kindern standen am Ende Valentina und Angelina ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Ebenfalls zu Besuch in der Pfalz: Eine Delegation aus Gönnheims Partnerstadt Marktl am Inn, die als Geschenk bayrisches Bier mitbrachte.

Der Kerwesonntag startete mit einem Kerwe-Gottesdienst, dem sich ein Frühschoppen-Konzert, das vom Musikverein Elmstein gestaltet wurde, anschloss. Nachmittags konnten sich die Kleinen beim Spielmobil austoben. Über viele kleine und große Zuschauer konnte sich Falkner Michael Hörner freuen, der mit seiner „Pfälzer Greifvögel on Tour“-Show für strahlende Augen und lächelnde Gesichter sorgte.

Am Montag wird der letzte Kerwetag eingeläutet. Der Ausklang startet ab 17 Uhr. Zum Abschluss sorgen ab 19.30 Uhr Die Concertinos mit ihrer Drehorgelmusik noch einmal für Stimmung.