Weil der Bedarf an Beratungen bei beruflichen und privaten Problemen immer mehr zunimmt, hat sich Angela Bandlitz in einer eigenen Praxis in der Weinstraße selbstständig gemacht. Die Sozialpädagogin hat sie „Plan B“ getauft.

„Plan B steht für meinen Nachnahmen, für Beratung und für eine entstandene Lösung aus einer Situation, die vielleicht alles andere als nach Plan verlaufen ist. Plan B als Alternative“, erläutert Bandlitz.

Die 52-Jährige war viele Jahre in einer Beratungsstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen und in der Erziehungs- und Eheberatungsstelle in Ludwigshafen beschäftigt. Jetzt fokussiert sie sich in ihrer Praxis auf ihre selbstständige Beratung, die sie bereits neben dem Angestelltenverhältnis betrieben hat. „Denn ich habe festgestellt, dass der Bedarf an Beratung immer mehr zunimmt“, sagt Bandlitz, die in Ludwigshafen Sozialpädagogik studiert hat.

Viele Anfragen von Lehrern und Familien

Noch während des Studiums der Sozialpädagogik in Ludwigshafen festigte sich bei Bandlitz der Wunsch, später in der Beratung tätig zu sein. Deshalb begann sie bereits im Studium eine Weiterqualifizierung zur Eheberatung. Zahlreiche Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen folgten. Sie bietet ihren Klienten nach eigenen Angaben ein großes Spektrum von Betätigungsfeldern: Neben der Supervision, worunter eine Methode zur Reflexion beruflichen Handelns zu verstehen ist, hat Bandlitz auch berufliches und privates Einzelcoaching sowie Methoden zur Teamentwicklung im Programm. Außerdem gibt es Ehe-, Paar- und Familienberatungen sowie Trennungs- und Scheidungsberatung. Krankenkassen übernehmen ihre Leistungen nicht, allerdings tragen manche Arbeitgeber laut Bandlitz die Kosten.

„In diesem Jahr hatte ich ungewöhnlich viele Coachinganfragen von Lehrerinnen und Lehrern“, sagt die Beraterin. Auch die Belastungen in den Familien seien in den vergangenen zwei Jahren durch eine stärkere Vermischung der Bereiche Schule und Homeoffice der Eltern sowie der häufigen Präsenz aller Familienmitglieder in den eigenen vier Wänden stark gestiegen. Nicht nur für dieses Klientel, sondern auch für alle anderen empfiehlt Angela Bandlitz ihren „Plan B“.

Noch Fragen?

Terminvereinbarungen per Telefon 0176 22040909 oder per E-Mail an

kontakt@planb-wachenheim.de