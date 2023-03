Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Wachenheim hat die Aufstockung eines Gebäudes in der Weinstraße – ehemals „Bella Bici“ – die Gemüter erregt. Fiel diese doch größer aus als genehmigt. Die Kreisverwaltung hatte daraufhin einen Baustopp verhängt. Am Montag (19 Uhr, Stadthalle) beschäftigt sich der städtische Bauausschuss mit einem Nachtrag zur Genehmigung. Erstmals äußern sich Bauherren und Architekten.

Seit gut vier Wochen ruhen die Arbeiten am Dach eines Wohn- und Geschäftshauses in Wachenheim. Bauherrin für das Objekt in der Weinstraße