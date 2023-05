Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Zugang zur Protestantischen Kirche in der Burgstraße in Wachenheim ist nun auch barrierefrei möglich. Darüber freuen sich Stadt und Kirche. Weil an anderer Stelle aber zwei Stufen entstanden sind, wirft die Maßnahme auch Fragen auf.

Schon seit einigen Jahre wollen Stadt und Kirche den Zugang zur Protestantischen Kirche in Wachenheim auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität problemlos ermöglichen.