Hatten Sie auch schon mal einen Flyer von Corona-Leugnern oder -Skeptikern im Briefkasten? Glaubt man denen, dann ist Corona „doch nicht so schlimm“, die Intensivstationen sind leer und der Deutsche kuscht mal wieder angesichts der Willkür von „denen da oben“. Botschaften, die immer unerträglicher werden, wenn man an die ständig steigenden Fallzahlen denkt, an die hart arbeitenden Menschen, die in Krankenhäusern ihren Dienst tun. An die Menschen, die in Altenheimen arbeiten und an die Menschen, die durch die Krankheit ihr Leben verloren haben.

In Wachenheim hat es vor Kurzem einen besonderen Fall gegeben. Hier fanden Gläubige an Heiligabend in der Kirche in einem Faltblatt mit geistlichen Texten nicht nur Besinnliches zur stillen Nacht, sondern auch einen Flyer, der garantiert nicht von der Kirchengemeinde stammte. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Auf dem Blatt wurde über die Risiken aufgeklärt, die nach Meinung der Schreiber eine Corona-Impfung mit sich bringt. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz war es ein Flugblatt von Corona-Leugnern. Jemand meldete den Vorfall der Polizei, wo solche Meldungen relativ selten landen.

Strafrechtlich relevant war der Vorgang in Wachenheim allerdings nicht. So bleibt der praxisnahe Tipp, den die Gewerbevereinsvorsitzende Christine Michler angesichts eines anderen Corona-Flugblatts gegeben hat: am besten einfach wegschmeißen.