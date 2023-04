Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Neugasse 31 in Maikammer plant Ralf Uhl, Geschäftsführer der Girma Gerst Projektbau in Edenkoben, den Neubau eines Gebäudes mit acht Wohneinheiten. Im Juni soll es losgehen. Uhl selbst tritt dabei als privater Investor auf. Darüber informierte Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Uhl hat das Gebäude von der Gemeinde gekauft. Nach einem öffentlichen Interessenbekundungsverfahren hatte sich die Firma Gerst Projektbau für das Vorhaben beworben. Das besondere: