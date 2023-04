Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angesichts der in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen in die Kläranlagen Wachenheim, Ellerstadt sowie Friedelsheim-Gönnheim werde in absehbarer Zeit eine Erhöhung der Abwassergebühren erforderlich sein, so am Dienstag der Tenor im Verbandsgemeinderat Wachenheim.

Einstimmig wurde der Wirtschaftsplan 2020 für das Abwasserbeseitigungswerk der Verbandsgemeinde beschlossen. Der sieht bei Erträgen von rund 2,16 Millionen Euro und Aufwendungen von rund