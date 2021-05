Kein grünes Licht für die zusätzliche Aufstockung: Der Bauausschuss der Stadt Wachenheim hat dem Nachtrag der Baugenehmigung zu einem Gebäude in der Weinstraße 90 nicht zugestimmt.

Im Gebäude in der Weinstraße hatten sich seit dem ursprünglich gestellten Bauantrag die Mietverhältnisse geändert: Der Fahrradladen „Bella Bici“ hatte zum Jahresende gekündigt. Die künftige Mieterin, die Burg-Apotheke, hat einen geringeren Platzbedarf. Deshalb wurde auf geplante Erweiterungsbauten und Balkone verzichtet. Anstelle des Pultdaches wurde der Bau eines Satteldaches in Angriff genommen. Da dieses Dach über einen Meter über die genehmigten Höhe hinausragte, wurde von der Bauaufsicht, der Kreisverwaltung, ein Baustopp verhängt. Über den von der Bauherrenschaft eingereichten Nachtrag zur Genehmigung sollte nun im Ausschuss entschieden werden.

Architekt Heiner Weisbrodt und Michael Wagner als Vetreter der Bauherrin entschuldigten sich dafür, dass sie bei der Dachkonstruktion über die genehmigte Höhe hinausgeschossen sind. Sie begründeten dies mit einem „Maßübertragungsfehler“ und technischen Erfordernissen der neuen Dachform.

Dies stieß auf den Unmut der Mitglieder des Ausschusses. So wollte Wolfgang Hick (FWG) wissen, weshalb der Nachtrag so spät eingereicht wurde. Walter Disteldorf (CDU) interessierte, warum nicht wie genehmigt gebaut wurde und Reinhard Seitz (CDU) vermutete, dass Architekt und Bauherren eindeutige Fakten geschaffen hätten, um damit letztendlich durchzukommen.

Hans-Jürgen Häfner (SPD) fühlte sich getäuscht und fürchtete, dass ein positiver Beschluss des Ausschusses Signalwirkung für andere Bauprojekte haben könnte. Hick sah das ähnlich. Beate Hoffmann (Grüne) wollte die Verantwortung gern dem Stadtrat übertragen. Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) sah die Verantwortung ausschließlich beim Ausschuss. Das Gremium entschied sich mehrheitlich gegen die Vertagung.

In der Abstimmung über die geänderten Planunterlagen votierte der Bauausschuss einstimmig für eine Ablehnung. Die Entscheidung zum Nachtrag der Baugenehmigung ist letztendlich in der Verantwortung der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim.

Einwurf: Rote Karte

Der Wachenheimer Bauausschuss hat Bauherren und Planer des „Bella-Bici“-Gebäudes eine eindeutige Abfuhr erteilt und eine Signalwirkung für zukünftige Bauvorhaben erzeugt. Ob es nun Dreistigkeit oder doch nur schludrige Arbeit des Architekten war, die zu einer Firsthöhe geführt hat, die mehr als einen Meter über der genehmigten Höhe liegt, sei dahingestellt. Fest steht, dass der Ausschuss dieses Spiel nicht mitgespielt hat. Es ist nicht auszudenken, was ein „Ja“ in der Öffentlichkeit bedeutet und welchen Vertrauensverlust dies in die Arbeit der politischen Entscheidungsträger nach sich gezogen hätte. Die Rote Karte war die richtige Entscheidung – auch wenn die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim diese Entscheidung wieder kippen kann.