In einer Tallage am Ganerbenweg nahe dem Ungeheuersee hat der Freinsheimer Friseurmeister Ralf Baier den ersten „Friseurwald“ in Rheinland-Pfalz initiiert. Bei einer Aufforstungsaktion wurden am Samstag 150 Setzlinge für einen künftigen Mischwald gepflanzt.

Für seine Aktion hatte sich der Inhaber von Hairstyle Baier in Freinsheim neben dem Kooperationspartner Cut Climate Change, Deutsche Gesellschaft für klimaneutrales Handwerk (DGKH),