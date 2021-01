Bundespolizeiinspektion Karlsruhe verzeichnete 2020 insgesamt 14 Unfälle im Bahnverkehr. Handtasche im Gleis endet beinahe tödlich.

Am späten Mittwochabend leitete ein Triebfahrzeugführer im Bahnhof Graben-Neudorf eine lebensrettende Schnellbremsung ein, als er mitten im Gleisbereich eine Frau bemerkte.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten ein 35-jähriger Mann und seine 44-jährige Begleiterin am Gleis 2 in einen Streit. Infolgedessen nahm der Mann die Handtasche seiner Begleiterin und entleerte deren Inhalt in den Gleisbereich. Um die Sachen wieder einzusammeln, betrat die 44-Jährige daraufhin den Gleisbereich gerade zu der Zeit, als sich ein Güterzug aus Richtung Karlsruhe näherte. Der aufmerksame Triebfahrzeugführer bemerkte die Frau und leitete rechtzeitig eine Schnellbremsung ein. Die Frau blieb unverletzt.

Wie knapp die 44-Jährige damit dem Tod entkam, haben Beamte von Landes- und Bundespolizei ihr in einem anschließenden Gespräch verdeutlicht. Ihr Verhalten stellte zudem einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr dar, weshalb sie nun mit einer Anzeige rechnen muss.

71 Unfälle auf Bahngebiet

Im Jahr 2020 ereigneten sich in Baden-Württemberg insgesamt 71 Unfälle auf Bahngebiet. Das Einsatzgebiet der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe umfasst 150 Bahnhöfe und Haltepunkte sowie 565 Bahnkilometer zwischen Calw und Mannheim. Für diesen Bereich wurden 2020 insgesamt 14 Unfälle auf Bahngebiet verzeichnet, bei denen 4 Personen verletzt und 7 Personen getötet wurden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe weist in diesem Zusammenhang unteranderem darauf hin, dass man sich beim Aufenthalt im Gleisbereich nicht nur selbst in Lebensgefahr bringt, sondern durch eine Schnellbremsung könnten auch Reisende im Zug erheblich verletzt werden.

1000 Meter Bremsweg

„Das Betreten der Bahngleise ist lebensgefährlich!“, auch weil die modernen Züge schneller und leiser geworden seien, so ein Bundespolizeisprecher. „Sie werden je nach Windrichtung oftmals erst in letzter Sekunde wahrgenommen.“

Züge haben einen außerdem einen langen Bremsweg. Zum Beispiel könne ein Zug mit einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern einen Bremsweg von bis zu 1000 Meter haben.