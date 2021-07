Seit Mai wird in Berghausen die Grundwasserwanne auf der K3541 in Richtung Wöschbach halbseitig saniert. Mit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg wandern die Arbeiten innerhalb von Berghausen auf die B293. Deshalb ist ab Donnerstag, 29. Juli, die B293 nach der Einmündung der K3541 bis zum Ortsausgang in Richtung Jöhlingen voll gesperrt.

Für die Dauer der Arbeiten sind die Zufahrten zu und von den an die B293 angrenzenden Straßen, unter anderem die zur Gewerbestraße, ebenfalls voll gesperrt. Die Grundstücke entlang der B293 sind zu Fuß erreichbar. Ein Rettungskonzept wurde gemeinsam mit den Rettungsdiensten erarbeitet. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt werden voraussichtlich bis zum 20. September dauern.

Umleitungen

Während der Vollsperrung wird der Durchgangsverkehr in Richtung Jöhlingen, beziehungsweise Bretten, ab dem Knotenpunkt der B10/B3 bei Durlach über die B3 nach Norden umgeleitet. In Weingarten führt die Umleitung für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen weiter über die L559 nach Jöhlingen und Bretten. Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 7,5 Tonnen werden über die B3 nach Bruchsal und dort über die B35 in Richtung Bretten umgeleitet. Teil des Umleitungskonzeptes ist auch der Fahrstreifeneinzug der B10 aus Richtung Hagsfeld auf Höhe des Knotenpunktes mit der B3. Dieser soll die Verkehrsteilnehmer aktiv auf die Umleitung führen. In Weingarten wurde bereits eine Lichtsignalanlage aufgestellt, die bei Bedarf in Betrieb genommen werden kann. Im Laufe dieser Woche werden bereits vor Beginn der Arbeiten erneut LED-Anhänger an relevanten Stellen entlang der Strecke aufgestellt, die zusammen mit den Hinweisschildern auf die bevorstehende Vollsperrung und die damit verbundenen Einschränkungen hinweisen.

Info

Weitere Informationen im Internet:

rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/abt4/ref472/b293-b10-berghausen/