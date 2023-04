Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Karlsruher Grünen war der Neubau des Wildparkstadions von Anfang an ein finanzpolitischer Sündenfall, eine „verantwortungslose Sportwette mit Geldern der Stadt“, so Fraktionssprecher Aljoscha Löffler, in der Hoffnung, dass der KSC eine erfolgreiche Zukunft haben wird.

So stimmte die mittlerweile größte Fraktion im Karlsruher Gemeinderat jetzt auch gegen die sich abzeichnenden Mehrkosten von bis zu 20 Millionen Euro und forderte Einsparungen.