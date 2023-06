In Not geratene Turmfalkenküken sorgten am Montagvormittag für einen aufwendigen Tierrettungseinsatz in Rheinstetten. Das Nest in luftiger Höhe an einem Hausdach bricht auseinander .

Yvonne Lange von der Tierhilfe-Lange, wurde am Montagmorgen, 19. Juni, zu einem tierischen Notfall nach Rheinstetten-Neuburgweier gerufen. ,,Ein Turmfalken-Nest unter einem Dach war auseinander gebrochen. Drei Küken waren bereits aus dem Nest gefallen und nicht mehr zu retten“, berichtet Yvonne Lange. „Als ich eintraf, erkannte ich sofort den Ernst der Lage“, berichtet die Tierretterin. Aufgrund der Höhe zum Nest musste die Feuerwehr anrücken. ,,Der Hausbesitzer hatte bereits eine tolle Idee und ein provisorisches Sprungtuch gespannt, wodurch ein abstürzendes Küken tatsächlich bereits gerettet wurde“, erzählt Lange sichtlich erleichtert. ,,Es ist schön zu sehen, dass der Anwohner sofort reagiert hat und so bereits ein kleines Tierleben retten konnte“, so Lange.

„Wir sind mit einer Schiebeleiter nach oben an das Nest heran. Laut protestierend wurde der letzte im Nest verbliebene kleine Falke schließlich behutsam gepackt und nach unten gerettet“, so Maximilian Neu, Pressesprecher der Feuerwehr Rheinstetten. Dort versorgte die Tierhilfe die beiden Küken und brachte sie in die Praxis von Ärztin Ruth Kothe nach Stutensee, wo auch die Greifvogelstation angeschlossen ist. ,,Dort steht für die beiden Turmfalkenküken die bestmögliche Versorgung parat“, so Lange.