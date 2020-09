Ganz im Zeichen von Kaffee steht der Oktober im Naturkundemuseum am Friedrichsplatz. Am 8. Oktober beginnt die Wanderausstellung des Deutschen Museums in München über des Deutschen liebstes Getränk und geht bis zum 6. Juni des folgenden Jahres.

Rund 162 Liter Kaffee trinkt ein Deutscher im Schnitt im Jahr. Zum Vergleich: beim Bier sind es nur 100 Liter. Die Ausstellung „Kosmos Kaffee“ führt auf eine Reise in die Welt des Kaffees und zeigt den langen Weg von der Bohne in den Entwicklungsländern bis in die heimische Kaffeetasse.

Wie gewohnt finden auch Führungen zu dem Thema statt. Allerdings während der Corona-Krise nur nach telefonischer Voranmeldung für Einzelpersonen und Kleingruppen bis maximal neun Personen. Natürlich gelten die üblichen Hygiene-und Abstandsregeln, das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes ist erforderlich.

Die Führungen finden am Sonntag um 11 Uhr statt, am 11. zur Sonntagsführung, am 18. zur Sonntagsführung für Familie, sowie am Samstag, 24., um 11 Uhr als Führung in französischer Sprache statt. Neben dem Ausstellungseintritt sind jeweils zwei Euro für Erwachsene für die Teilnahme zu zahlen.

Thematische Führungen

Auch die Kinderführungen beschäftigen sich mit dem Thema: „Kaffee, Banane und Co. – was heißt hier eigentlich „Fairer Handel?“ heißt es am Dienstag, 13. Oktober, Mittwoch, 21. Oktober, jeweils 14.30 Uhr und 15 Uhr. Die Kosten betragen hier zwei Euro inklusive Eintritts.

Live dabei kann man auch bei Führungen auf Instagram und YouTube. Schließlich findet, solange noch Pilzwetter ist, jeweils montags von 17 bis 19 Uhr am Seiteneingang des Pavillons im Nymphengarten hinter dem Hauptgebäude in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Pilze des Naturwissenschaftlichen Vereins Karlsruhe eine kostenlose Pilzberatung an.

Die Pilzberater bestimmen Pilze, informieren über Speisewert, Giftigkeit, Erkennungsmerkmale und vieles mehr.

Info