Der Karlsruher Zoo setzt auf Kreativität, wenn es darum geht, der Sommerhitze zu begegnen. So entstand für Besucher ein neuer Grünbereich, der Atmosphäre schafft.

Ein Farngarten im hinteren Teil der Australienanlage am Ludwigssee dient Besuchern ab sofort und insbesondere an heißen Tagen als schattiger und angenehm kühler Aufenthaltsort. Die dort installierte Anlage erzeugt über gefiltertes Wasser feinen Nebel und sorgt so für eine spürbare Abkühlung von bis zu fünf Grad Celsius. Durch die Lage direkt am See entstehen zusätzlich Nebelschwaden über der Wasserfläche, was eine besondere Atmosphäre schafft. Der Betrieb der Benebelungsanlage erfolgt während der warmen Jahreszeit im 15-Minuten-Rhythmus.

Im Exotenhaus gibt es bereits eine vergleichbare Technik, die der Zoo dort erfolgreich zum Verbessern des Mikroklimas einsetzt. Der neue Farngarten erweitert nun dieses Konzept.

Ziel der Planer war es, einen ruhigen und geschützten Bereich zu schaffen, der den Zoogästen eine zusätzliche Erholungsmöglichkeit bietet. Dafür sorgen neben der Kühle und dem See zahlreiche Pflanzen, aber auch neue Sitzmöglichkeiten im Areal.