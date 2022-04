Seit Anfang April tuckert, qualmt und pfeift es wieder im Garten hinten dem Schloss Karlsruhe. Denn die Schlossgartenbahn ist aus der Winterpause zurück und dreht seit dem gemächlich Runde um Runde.

Anlässlich der Bundesgartenschau in Karlsruhe im Jahr 1967 wurde die kleine Bahn in Betrieb genommen. Seitdem sie „das Bähnle eine besondere Attraktion in der Fächerstadt“, sagt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Aufgrund der Beliebtheit und hohen Nachfrage seien die Betriebszeiten an Samstagen nun auch nochmal um eine Stunde ausgeweitet worden. Für die Fahrten auf dem rund zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs stehen neben der historischen Porsche-Lok und einer roten Diesel-Lok auch die Dampflok „Greif“ zur Verfügung.

Dampflok in Miniaturformat

In den vergangenen Monaten haben die VBK umfangreiche Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Bahninfrastruktur durchgeführt. Unter anderem wurden auf einer Länge von 200 Metern alte Gleisschwellen aus Holz durch Kunststoffschwellen ersetzt sowie Schienen ausgetauscht. Eine besondere Attraktion für Eisenbahnfans stellen auch die Fahrten der „Greif-Lok“ im Dampfbetrieb dar. „Unsere Lok und unser Team sind startklar. Es steckt ja immer ganz viel Vorbereitung drin, damit wir die Lok nach der Winterpause wieder auf die Strecke schicken können. Aber die viele Arbeit im Lokschuppen zahlt sich spätestens dann aus, wenn wir wieder in so viele freudige Gesichter der Fahrgäste schauen können, sobald sie bei uns einsteigen“, sagt Steffen Waidelich, der zusammen mit Marco Müller seit 2016 als Subunternehmer auf der Schlossgartenbahn mit dem historischen Fahrzeug unterwegs ist. Für alle Fans der „Greif“ bietet die Karlsruher Firma Minitrains auch ein Miniatur-Modell für das heimische Wohnzimmer an. Ab Mitte des Jahres wird die Modellbahn auch direkt im Kundenzentrum des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) erhältlich sein.

Wie im vergangenen Jahr setzen die VBK und die Müller&Waidelich GbR auch für die Saison 2022 ein entsprechendes Covid-Hygieneschutzkonzept um, das sich stets an der aktuellen Corona-Landesverordnung orientiert.

Info

Die Schlossgartenbahn fährt samstags, 12 bis 19 Uhr. Sonn- und feiertags ,11 bis 19 Uhr. Von Montag, 30. Mai, bis Freitag, 30. September, fährt die Bahn täglich, dann zusätzlich montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr. Die Dampflok „Greif“ fährt regulär an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 18.30 Uhr. Eine einfache Fahrt für Erwachsene im Regelbetrieb kostet 2,90 Euro, Kinder: 1,80 Euro. Für Fahrten mit der Dampflok „Greif“ kostet ein Ticket für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder: 3,40 Euro.

AUSFLUGSTIPP

