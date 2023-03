Der rote HopOn-HopOff-Bus wird ab dem 1. April wieder auf Entdeckungstouren durch die Stadt unterwegs sein.

Beim Einstieg in den roten Cabrio-Doppeldeckerbus erwartet die Gäste eine spannende Entdeckungstour durch Karlsruhe, entlang den wichtigsten Sehenswürdigkeiten – vom Ursprung im Stadtteil Durlach mit seinen mittelalterlichen Gässchen bis hin zum ZKM, wo die Kunst von morgen ein Zuhause hat. Die Gäste können an allen Haltestellen ein- oder aussteigen und einen Zwischenstopp einlegen.

Die Tour startet am Vorplatz des Karlsruher Hauptbahnhofs. Danach werden folgende Stationen angefahren: ZKM , Städtische Galerie, Badisches Staatstheater, Ettlinger Tor , Marktplatz, Europaplatz, Tourist-Information , Schlossbezirk, Kreativpark Ost, Schloss Gottesaue, Aussichtsplattform Turmberg, Karlsburg , Altstadt Durlach, im Anschluss kehrt der Bus an den Hauptbahnhof zurück.

Audioguide in vielen Sprachen und badisch

Während der Fahrt gibt es Informationen zu den angefahrenen Stationen per Audioguide. Neben den Sprachen deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, russisch, niederländisch und Badisch ist seit vergangener Saison außerdem der Audioguide „Karlsruher Comedy mit Zeus & Wirby“ verfügbar. Das Moderatorenduo Sascha Zeus und Michael Wirbitzky liefern hierbei in pointierten Dialogen und lustigen Anekdoten alles, was man zu Karlsruhes Highlights wissen muss.

Fahrzeiten und Fahrplan

https://www.karlsruhe-erleben.de/citytour oder in derTourist-Information im Schaufenster Karlsruhe, Kaiserstraße 72-74 (am Marktplatz), Tel.: 0 721 602997-580. E-Mail: touristinfo@karlsruhe-tourismus.de