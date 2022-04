Ein Vorfahrtsverstoß war vermutlich die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten am Samstagmorgen bei Mehlingen. Eine 33-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen auf der L382 von Baalborn in Richtung Sembach unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die L401 abbiegen. Hierbei missachtete die Frau nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 70-Jährigen, der mit seinem Auto in Richtung Mehlingen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten der Mann und dessen Beifahrer leichte Verletzungen. Beide mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Laut Polizei entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Unbeteiligter Dritter beleidigt Feuerwehrmänner

Um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen, war die Straße während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. „Hierfür hatte ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer offensichtlich kein Verständnis. Denn dieser beleidigte an der Unfallstelle zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die die Fahrbahn absperrten“, so die Polizei, die strafrechtliche Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet hat. Auch die Militärpolizei der US-Amerikaner war vor Ort.