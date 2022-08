Rund 35 begeisterte Handball-Kids im Alter von 10 bis 16 Jahren tummelten sich beim Handball-Jugendcamp in Dansenberg, das der TuS Dansenberg mit Unterstützung seines Sponsors veranstaltete. Die Nachwuchshandballer, unter ihnen auch Sportler, die nicht beim TuS spielen, waren aufgeteilt in drei Gruppen, trainierten in der Halle und im Gymnastikraum, wo Springseile zum Einsatz kamen, aber auch geturnt wurde. Einer der Höhepunkte war die Übungseinheit mit Wadim Schwindt, Physiotherapeut der ersten Herrenmannschaft, der ihnen die Handhabung der Faszienrolle näherbrachte. Die Trainingseinheiten leiteten Spieler des Dansenberger Drittligateams sowie Jugendleiterin Nicole Holstein, die für die Gesamtorganisation verantwortlich war. Passübungen, Koordination, Krafttraining und Spiele standen auf dem Programm. Zwei pickepacke volle Trainingstage vergingen wie im Flug und alle freuen sich schon jetzt auf eine Wiederholung 2023.