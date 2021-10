In der Stadtratssitzung am Montag verpflichtete Oberbürgermeister Klaus Weichel zwei neue Ratsmitglieder: Jürgen Niederberger für die AfD und Johannes Barrot für die SPD. Barrot ist 38 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er hat in Trier Jura studiert, promoviert und zwei Jahre für die Landtagsabgeordnete Malu Dreyer gearbeitet. Seit 2012 lebt er in Kaiserslautern. Zunächst war Barrot Richter am Amtsgericht, ist aber inzwischen ans Landgericht gewechselt. Er rückt für Reiner Kiefhaber in den Stadtrat nach, der sein Mandat niedergelegt hat. Nach einer beruflichen Veränderung – Kiefhaber ist inzwischen Gruppenleiter beim Maschinenhersteller Gebrüder Pfeiffer – fehle ihm schlicht die Zeit, sich intensiv in die Unterlagen einzuarbeiten. „Es wäre unfair, den Platz nicht für andere frei zu machen, die die Zeit haben, sich intensiver zu engagieren“, sagt Kiefhaber, der nicht nur „Stimmvieh“ sein möchte. Der 60-Jährige war 2014 erstmals in den Stadtrat gewählt worden und erhielt 2019 die zweitmeisten Stimmen bei den Sozialdemokraten. „Ich habe mir die Entscheidung auch mit Blick auf das Wählervotum nicht leicht gemacht“, so der SPD-Politiker, der seit 2009 Ortsvorsteher in Erfenbach ist. Er könne nicht ausschließen, dass er auch dieses Amt vorzeitig aufgeben müsse, es sei sogar „ziemlich wahrscheinlich“. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Jürgen Niederberger ist 56 Jahre alt, geschieden und hat zwei Kinder. Geboren in Pirmasens, lebt Niederberger bereits seit 2003 in Kaiserslautern. Er rückt für Albert Lind in die AfD-Fraktion nach, der am 11. September nach langer Krankheit verstorben ist, wie aus einer Pressemitteilung der Partei hervorgeht. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt war 2019 in den Stadtrat gewählt worden und neben Attila Sonal und Dirk Bisanz Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Kaiserslautern.