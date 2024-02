Mehr Weinkultur nach Kaiserslautern und in die Westpfalz bringen: Das haben sich Julia Germann und Jana May vorgenommen. Viele Lauterer ziehe es zu einem Glas Wein in die Vorderpfalz. Zwar gebe es die eine oder andere Einladung zu Weinfesten in der Region, doch seien die oftmals überlaufen, erinnern sie beispielsweise an das Weinfest im Volkspark. Warum nicht ein Weinfest mitten im Pfälzerwald veranstalten? Als Kooperationspartner bot sich den beiden Frauen der „Unterhammer“, das Anwesen eines ehemaligen Eisenhammerwerks im Karlstal , an. „In der historischen Gießhalle werden wir eine schöne winterliche Atmosphäre schaffen“, laden Julia Germann und Jana May unter dem Motto „Winter & Wein“ für Samstag, 2. März, 16 bis 22 Uhr, zu einer ersten Veranstaltung ein.

Weinwanderungen inklusive

Nein, vom Fach sind die beiden nicht. Jana May arbeitet im Marketing beim Patent- und Informationszentrum Rheinland-Pfalz an der RPTU, Julia Germann organisiert bei ProCampus Veranstaltungen an der Uni. Sie haben mehrere Weinfeste in der Vorderpfalz besucht, das Stadtmauerfest in Freinsheim, den Wurstmarkt in Bad Dürkheim und Rotweinwanderungen. Anfang 20 waren beide, als sie mit „Sekt und lieblichen Weinen“ Erzeugnisse von Winzern aus der Vorderpfalz probiert haben. Zwischenzeitlich hat sich ihr Geschmack zu trockenen Weinen hin verändert.

„Das Wetter können wir nicht planen, wir können aber für eine schöne Atmosphäre sorgen“, schwebt ihnen für ihr geplantes Winter-Event bei gutem Wetter neben zwei geführten Weinwanderungen in die Karlstalschlucht ein frohes Beisammensein in der Gießhalle vor. „Wein und Wald können sich prima ergänzen“, freuen sie sich auf ihre erste Veranstaltung „Winter & Wine“. Weine von vier ausgesuchten Winzern aus der Vorder- und Südpfalz warten darauf, von Besuchern verkostet zu werden. Kulinarisches kommt vom Café Unterhammer. „Feuerschalen sorgen dafür, dass kein Besucher frieren muss“, baut Julia German vor. Stattfinden werde die Veranstaltung bei jedem Wetter. Je nach Wetterlage wird es auch Glühwein geben. Mit einem Kinderticket dürfen die Kleinen an Feuerschalen Marshmallows grillen. Tickets können im Internet unter juna-events.de erworben werden.