Zwei abgestellte Reisekoffer im Kaiserslauterer Hauptbahnhof haben am Freitagmorgen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Bundespolizei wurden die Koffer gegen 1.20 Uhr im Bereich der Schließfachanlage entdeckt. Eine Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass drei Männer die Reisekoffer dort gezielt abgestellt und den Bahnhof dann in Richtung Innenstadt verlassen haben.

Die Polizei stufte die Koffer „als nichtzuzuordnende Gegenstände ein“, räumte den Bereich des Bahnhofes und sperrte diesen um 1.30 Uhr weiträumig ab und forderte einen Diensthundeführer mit Sprengstoffspürhund an. Nachdem dieser vor Ort nicht angeschlagen hatte, wurden die Koffer geöffnet. Darin befanden sich Kleidungsstücke und ein Dokument, wodurch der Eigentümer der Koffer identifiziert werden konnte.

Nach eineinhalb Stunden wurde die Absperrung aufgehoben, die Koffer als Fundsache sichergestellt und zur Dienststelle gebracht. Gegen 7.30 Uhr erschien der 21 Jahre alte Eigentümer bei der Polizei, um die Koffer zu abzuholen. Es handelte sich um einen Studenten aus Kamerun. Er gab gegenüber den Beamten an, er habe die Koffer deshalb abgestellt, da sie nicht in die Schließfächer passten und er sie nicht mit in die Stadt nehmen wollte. Es wird nun geprüft, ob der 21-Jährige die Kosten für den Polizeieinsatz übernehmen muss.