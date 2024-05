Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der gute, alte Punk – mittlerweile vielfach gediehen und zugleich auch schon wieder an den Anfängen orientiert – wirkt in hörenswerter Form bis heute nach. Zwei gute Beispiele dafür waren am Freitag im Cotton Club der Kaiserslauterer Kammgarn zu erleben.

Viel los war zwar nicht im Cotton Club – es lag wohl auch an dem abschreckenden Dauerregen. Auf die von Anfang an gute Stimmung im Saal hatte das aber kaum Einfluss. Dafür sorgte schon